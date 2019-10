Prima vittoria di stagione per la Fulgor. La Biellese pareggia 1-1 con l'Alicese FOTO

La pioggia non ferma la Fulgor, che ottiene la prima vittoria di stagione con un 1-0 contro lo Stresa. La squadra valdenghese conquista così i primi tre punti rientrando di diritto nella lotta alla salvezza. Pareggio invece per La Biellese contro l'Alicese al Pozzo Lamarmora di Biella: 1-1 il risultato che le due squadre si portano a casa.

Risultati del 7° turno

Borgovercelli vs Le Grange Trino 5-3

Fulgor Ronco Valdengo vs Stresa 1-0

La Biellese vs Alicese Orizzonti 1-1

Pontdonnaz vs Oleggio 3-1

Pro Eureka vs Accademia Borgomanero 3-3

Rivoli vs La Pianese 2-0

Romentinese vs Borgaro Nobis 1-1

Classifica

Borgovercelli e Aygreville 17

Borgaro Nobis e Accademia Borgomanero 12

Città di Baveno, Alicese Orizzonti e Pontdonnaz 11

La Biellese e Ro. Ce. 9

Stresa e Rivoli 8

La Pianese 6

Pro Eureka e Oleggio 5

LG Trino 4

FR Valdengo 3