Gilber Gaglianico a due facce, sconfitta 3-0 ad Alba. Toniolo: “Passi in avanti ma ancora non sufficienti”

La Gilber Gaglianico stecca la prima gara del campionato: al Palasport di Alba passa col punteggio di 3 a 0 la formazione del Sole di San Martino El Gall. Gara in salita fin dalle prime battute, con i padroni di casa avanti 25 a 11. Nel secondo set, la Gilber esce allo scoperto e gioca a viso aperto portandosi sul 18 pari. Nell'ultimo set, le ragazze di coach Stefano Toniolo conservano l'onore chiudendo 23 a 25.

“C'è stato un miglioramento ma occorre perfezionare l'approccio mentale ad inizio partita – analizza Toniolo – Siamo partiti male concedendo un set alle avversarie. Negli altri due siamo rimasti in partita e abbiamo lottato fino alla fine. Sono passi in avanti che fanno ben sperare ma non ancora sufficienti. C'è da lavorare perchè i gradini da percorrere sono ancora molti”.

Sole di San Martino El Gall – Gilber Gaglianico 3-0 (25-11; 25-20; 25-23)

Gilber Gaglianico: Masserano 3, Marra 9, Caretta 2, Cavaliere 2, Bullano 2, Saporito 4, Inglesi 7, Murdaca 0, Marinello 0.