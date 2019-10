Da Valdilana a San Marino, grande festa per il Rally&co al Rallylegend

Una grande festa dei motori e dei campioni. Questo è stato in estrema sintesi Rallylegend, disputatosi in quel di San Marino lo scorso weekend. Portacolori per la scuderia di Valdilana Rally & co l'equipaggio composto da Maurizio Stasia e Claudio Cappio sulla BMW M3, partecipanti nella categoria Legend star senza rilevamento tempi ma con una grande vocazione per lo spettacolo. E un grande show l'equipaggio biellese l'ha regalato alle decine di migliaia di tifosi assiepati lungo le strade del Monte Titano, a partire già dal giovedì sera, prescelti per partecipare al Legend show in compagnia di nomi mondiali quali Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Ken Block, Gigi Galli, per poi confrontarsi sulle PS con Miki Biasion e Gustavo Trelles. La guida di traverso in velocità senza spazio ai tondi è stato l'obiettivo che si è dato il duo biellese, assolutamente centrato come dimostrano i complimenti arrivati da tutti gli addetti ai lavori. Il vulcanico organizzatore Vito Piarulli sta già pensando all'edizione 2020 e preparando un colpo da maestro come ormai da 17 anni a questa parte. E Stasia/Cappio, che hanno partecipato a ben 10 edizioni di Rallylegend, non vedono l'ora di scoprire quali siano le novità in serbo per piloti e pubblico.