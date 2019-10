Cardiopalma al Forum - L'Edilnol vince dopo un overtime, Latina cade 95-93 FOTO e VIDEO

Un match spettacolare, sempre in bilico fra l'una e l'altra squadra si risolve a favore dei padroni di casa che con il trio Italiano Donzelli-Bortolani-Saccaggi trova l'abbrivio per fare suo il match dopo 45 minuti.

La prima buona notizia che emerge dal match di sta sera arriva ancor prima della palla a due e sta nel vedere Eric Lombardi a referto che si scalda con i compagni, l'ala sta continuando il suo percorso di recupero dall'infortunio al tendine d'Achille ed è atteso ad tornare in campo verso fine anno.

La seconda, di gioco, è che Biella riesce a non scomporsi anche quando, come sta sera le percentuali da tre sono deficitarie, nel primo tempo poco sopra al 20% e, fortunatamente migliori nel secondo tempo.

L'equilibrio sembra potersi rompere in un primo momento quando la difesa di Biella sale di colpi nella seconda metà del terzo quarto, il tiro da tre che per Latina era stato così importante nei primi 20 minuti diventa una soluzione d'emergenza che produce errori su errori per tutti i Laziali tranne che per Bolpin, vera spina nel fianco. Biella ne approfitta e con un ottimo Massone si porta leggermente avanti in prossimità dell'ultimo quarto, che si apre sul 60-58 per i padroni di casa. Latina però non molla un centimetro e ribatte colpo su colpo.

Quarto quarto: Polite commette il quinto quasi subito ma apre il campo a Bortolani che entra e prende letteralmente fuoco, ben supportato da un ottimo Saccaggi. Biella prova a scappare, Latina non molla e sotto di 6 ricuce entrando nell'ultimo minuto sotto di 1, 77-76.

Bortolani subisce fallo, fa 1/2 e porta Biella avanti di 2. Latina chiama Timeout per disegnare la rimessa ma non riesce nemmeno ad effettuarla, commettendo infrazione di 5 secondi. Saccaggi però spreca entrambi i liberi dopo aver subito fallo e Musso dall'altra parte impatta a quota 78, con ancora Saccaggi a sbagliare un ottimo tiro sulla sirena.

Overtime: Bortolani prima, Donzelli ed Omogbo poi consentono a Biella di stare sempre davanti. Latina non può nulla, pur cedendo con l'onore delle armi. Finisce 95-93 con il Forum in tripudio.





Tabellino

Biella

Donzelli 19, Omogbo 21, Bertetti, Barbante 4, Blair Jr ne, Bortolani 20 Saccaggi 19, Pollone 1, Lombardi ne, Bassi ne, Polite Jr 4



Latina Musso 17, Cassese 3, Di Pizzo 6, Romeo 7, Pepper 13, Bolpin 16, Raucci 15, Mcgaughey ne, Ancellotti 16, Di Prospero





Pagelle

Donzelli 7 - Chirurgico sui due lati del campo, gioca un match "oscuro" ma il suo tabellino è pesantissimo.

Omogbo 7,5 - Una furia, segna anche da 3. Quando è in questa condizione vale doppio

Bertetti 5 - Si abbatte per i tiri che non entrano, non riesce ad incidere

Barbante 6 - Specializzato nei tiri all'ultimo secondo, oggi nel secondo quarto. Ben su Ancellotti a cui rende molti kg

Bortolani 7 - Fuori dal match, completamente, per 30 minuti. Poi entra e domina nell'ultimo quarto

Saccaggi 7,5 - Decisivo, segna i canestri più pesanti del match e copre Pepper in maniera egregia

Pollone 6 - Partita difficile, in campo a singhiozzo nel primo tempo, utile in difesa nel secondo

Massone 7 - Altro ingresso a partita in corso incisivo, gioca tanti minuti lasciando a Saccaggi lo spot di guardia. Decisivo anche lui nell'overtime.

Polite Jr 6 - Sufficienza piena in difesa, Pepper entra in partita quando lui è fuori. Troppo passivo in attacco.