Buona la prima per Bonprix TeamVolley

Nella prima partita di campionato la Bonprix TeamVolley raccoglie tre punti pesanti contro Venaria Real Volley. Superate nettamente dalle torinesi nel recente match di Coppa Piemonte, la rinnovata compagine rossoblù si è presa una grande rivincita, imponendosi per 3-1 (26-24, 25-19, 22-25, 26-24). Per l’esordio casalingo a Lessona coach Fabrizio Preziosa schiera Biassoli in palleggio con opposta Loro Piana; Gualinetti e Balzano di banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma. L’inizio del match è molto equilibrato (7-7).

Al centro l’affiatamento tra Biassoli e Gaito dà già i suoi frutti e la centrale è anche molto efficace nella battuta al salto. Lei e Gualinetti sono chiamate a dare un pizzico in più e la schiacciatrice mette a terra il pallone del 13-12. Sul 15 pari il set ancora non ha un padrone: Venaria piazza quattro punti consecutivi e coach Preziosa toglie Balzano inserendo Peracino (16-19). Con grande cuore e una fase difensiva che non lascia nulla di intentato, le rossoblù impattano a quota 19 e con un parziale di 6-1 volano avanti sulla parallela vincente di Peracino. Il finale è palpitante (23-22) con due set point costruiti dalle padrone di casa, ma non trasformati. Barbonaglia ne costruisce un terzo e questa volta l’attacco di Gualinetti è una sentenza: finisce 26-24 dopo 29 minuti. Le ospiti iniziano la seconda frazione spingendo sull’acceleratore (0-3), ma sono subito riprese.

Qualche sbavatura nella fase ricettiva è normale per una squadra che ha cambiato molto in estate, ma la mano dell’allenatore già si vede e le rossoblù non mollano un pallone che sia uno. Il gioco al centro funziona e Barbonaglia sigla il 14-11. Il TeamVolley sale sul +4, ma Venaria rientra (17-16) costringendo Preziosa a chiamare time out. Le cossatesi reagiscono bene, spinte da una Peracino sempre positiva (21-18). Bonprix chiude con autorità 25-19 dopo 22 minuti. Nel terzo set Venaria parte ancora bene. Sul 5-8 entra Zatta per Loro Piana e la giovane del 2004 piazza subito un attacco vincente. Sull’11-14 spazio a Perissinotto (out Barbonaglia) e poi Preziosa cambia anche il palleggio, inserendo Clara Zecchini. Il TeamVolley recupera (18-20) costringendo l’allenatore ospite a fermare il gioco. Ma la rimonta non riesce e Venaria accorcia le distanze: finisce 22-25 dopo 27 minuti. I primi punti stagionali fanno gola ad entrambi i sestetti, che iniziano la quarta frazione senza risparmiarsi. Le ragazze di casa salgono 9-7, vengono riagguantate a quota 14 e sorpassate sul 16-18, quando Preziosa chiede time out (e un secondo lo utilizzerà poco dopo, sul 18-21). Il gap di tre punti viene recuperato (23-23) con un pregevole attacco di Zatta, a cui fa seguito l’errore di Venaria, che porta al primo match point. Zatta, con coraggio, ne costruisce un secondo, che lei stessa capitalizza con un pallonetto vincente.

BONPRIX TEAMVOLLEY – VENARIA 3-1

Parziali: 26-24, 25-19, 22-25, 26-24

Tabellino Bonprix TeamVolley: Balzano 2, Gualinetti 20, Cimma L1, Angelillo L2 (n.e.), Peracino 12, Zecchini 0, Barbonaglia 8, Gaito 15, Biassoli 0, Loro Piana 2, Zatta 8, Perissinotto 0, Fabbro 0. All. Preziosa.

IL COMMENTO DI COACH PREZIOSA

«Avevamo bisogno di certezze e fiducia e iniziare con una vittoria è la cosa migliore. Ci tenevamo a far vedere che non eravamo quelle della Coppa e dovevamo giocare per la prima volta per i tre punti. Sono soddisfatto perché non abbiamo mai mollato, giocando insieme. Ho fatto dei cambi e ho ricevuto buone risposte da parte di tutte. Dobbiamo credere nel lavoro che stiamo facendo. Si è vista una squadra che fa muro-difesa: sappiamo che dobbiamo migliorare in fase offensiva. Un buon apporto dalle centrali: Barbonaglia ha ancora tanti margini di miglioramento».

IL COMMENTO DI CAPITAN SARA GAITO

«Era una partita particolare avendo perso con loro in Coppa, quando non siamo riuscite a giocare. Sabato sera invece abbiamo avuto l’opportunità di mettere sul campo le nostre qualità e penso che la vittoria sia meritata. Stiamo lavorando molto e dopo aver perso il terzo set ci siamo riscattate nel quarto, prendendoci i punti che volevamo». Per la centrale, classe ’93, si tratta di un gradito ritorno con la maglia del TeamVolley, società in cui è cresciuta. «L’ho sentita e mi ha fatto effetto ripensare di tornare a giocare a Lessona. Torno dopo cinque anni e iniziare così è stato fantastico».

IL COMMENTO DI GIORGIA ZATTA

E’ la più giovane del roster, ma quando è entrata in campo non ha avuto nessun timore, chiudendo alla fine con otto palloni messi a terra, tra cui quello della vittoria. «Ho cercato di dare il meglio in ogni situazione di gioco. So che sono la più ‘piccola’, ma questo di certo non mi abbatte e non ho paura di attaccare. Volevamo iniziare bene questo campionato, dimostrando di non essere quelle viste in Coppa. Ci siamo riuscite e iniziare così la stagione è stato molto bello».