Botalla TeamVolley cede lottando ogni set contro Lilliput

Debutto casalingo non positivo per il Botalla Formaggi TeamVolley che di fronte ad un Lilliput più pimpante e concreto perde nella prima giornata del campionato di serie D per 3-0 (parziali a 24, 23 e 20). Il trend di tutti i set è più o meno identico, con le torinesi che mettono in difficoltà in ricezione e in difesa le giovani rossoblù, guidando sempre i parziali con qualche punto di vantaggio. Malgrado ciò le ragazze di coach Busancano riescono comunque a restare vicine nel punteggio ed a recuperare verso i finali del primo e secondo set; nel primo il TeamVolley non riesce a finalizzare un set ball e Settimo vince 26-24.

Nel secondo ancora recupero nel finale, ma nuovamente le torinesi sono molto concrete nello sfruttare le incertezze delle padrone di casa per chiudere 25-23. Sullo 0-2 cala la concentrazione e la determinazione e Lilliput mantiene sempre le distanze di sicurezza, portandosi così a casa l’intera posta in palio. Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier al palleggio con Levis opposta, Rachele Melotti e Gaia Fornasier centrali, Rachele Melotti e Caratti attaccanti ricettori, Ippolito libero.

«Sicuramente una prima di campionato che ci servirà per capire una volta di più che gli avversari non regalano nulla – commenta coach Busancano -. Se vorremo competere in campionati regionali l’attenzione e la determinazione individuale e di squadra dovranno sempre essere tenute più alte».

BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY – LILLIPUT 0-3

Parziali: 24-26, 23-25, 20-25

Tabellino Botalla: Fornasier L. 3, Lorenzon 1, Caratti 7, Levis 5, Melotti Reb. 6, Corso 0, Bognetti 1, Fornasier G. 0, Melotti Rac. 3, Perucca 3, Ippolito (L), Fantini (L). All. Busancano.