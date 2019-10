Basket femminile: BFB under 16, il cuore non basta FOTO

Esordio non semplice quello in campionato della squadra Under 16 del Basket Femminile Biellese. Le giovani laniere sono state infatti superate dalle pari età di Ivrea ai Salesiani di Biella per 52 a 60, dopo un match condizionato da una partenza difficile per la squadra di casa. Pronti via e Ivrea piazza subito una tripla, una delle tante delle cecchine eporediesi in serata di grazia. Alla fine le ospiti avranno l'incredibile percentuale sui tiri da tre del 71%. Biella pare non ingranare, forse un po' troppo tesa. I canestri stentano ad arrivare e il primo quarto si chiude con un parziale 8 a 18.

Diversa è la musica nel secondo periodo. Non solo non vengono ripetuti gli errori del primo quarto, ma con azioni veloci a cercare sempre la compagna smarcata le ragazze di coach Antona ricuciiono e si portano in vantaggio. Un canestro di Ivrea sullo scadere fissa la metà gara sul -1 Biella. Dopo un buon inizio del terzo periodo, ritornano gli errori su passaggi. Le troppe palle perse permettono alle ospiti di allungare. A cinque minuti dalla fine della partita Ivrea si porta sul +13. Biella, che con una panchina corta sembra non avere più energie, butta il cuore oltre all'ostacolo. Nel giro di due minuti recupera e arriva a due possessi dalle avversarie. Ma a questo punto di benzina non ce n'è più. Le eporediesi riescono a ricacciare in dietro Biella e portarsi a casa i primi due punti in palio in campionato.

"Peccato essere partite male" commenta coach Antona "Molto bene invece la reazione, il recupero e il resto del match. Possiamo recriminare su alcuni errori al tiro e disattenzioni in difesa. Le corte rotazioni hanno influito". La prossima settimana, lunga trasferta per le biellesi in quel di Bra.

BFB U16 - LETTERA 22 IVREA: 52 - 6.

Bfb: D'Amico, Zanforlini 16, Simonetti 4, Occoferri ne, Gentile 2, Arco 7, Habti 16, Peron 4, Peretti 3. All. Antona.