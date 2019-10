L’élite dell’enogastronomia a Milano, Lauretana main sponsor di Golosaria 2019

Acqua Lauretana, partner storico di Golosaria, conferma la partecipazione in qualità di main sponsor alla XIV edizione della nota manifestazione enogastronomica. 300 artigiani del gusto, 100 cantine, 20 cucine di strada, nuove aree per oltre 80 eventi in programma... Questi sono solo alcuni dei numeri di Golosaria, l’evento che avrà luogo al MiCo FieraMilanoCity dal 26 al 28 ottobre.

Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa, sarà presente nella sua veste più prestigiosa: l’elegante bottiglia in vetro firmata Pininfarina, che ha rivoluzionato il segmento premium del food&beverage, rappresentando fonte d’ispirazione per altri brand del settore. Scelta dall’alta ristorazione per le sue caratteristiche uniche, grazie al suo bassissimo contenuto di sali minerali, non altera il sapore delle proposte culinarie, permettendo di gustare gli abbinamenti realizzati dalle sapienti mani degli chef.

Le sue linee leggere ed eleganti impreziosiscono le tavole e rendono ancora più esclusiva l’esperienza di chi sceglie l’eccellenza, del cibo e dell’idratazione. Elemento inconfondibile: la linea delle montagne da cui nasce acqua Lauretana, un tributo alla natura, che offre un elemento così puro e leggero, imbottigliato come nasce dalla sorgente a oltre 1000 metri di altezza s.l.m., nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa. Ideale per il benessere di adulti e bambini, rappresenta un’eccellenza del Made in Italy. Lauretana sarà lieta di accogliere presso il suo stand tutti gli interessati a conoscere i benefici ineguagliabili della sua acqua e di riservare ai ristoratori presenti un esclusivo omaggio.