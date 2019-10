Welfare aziendale, il 30 ottobre si presenta il bando

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in collaborazione con Unioncamere Piemonte e Anci Piemonte e gli enti territoriali locali, organizza nella sede camerale di Biella il prossimo 30 ottobre, a partire dalle ore 14.30, l'incontro aperto e gratuito "Piani di welfare aziendale. Un bando per le aziende per sostenere azioni di welfare”.

Verrà fatto il punto sulle iniziative di benessere aziendale in Piemonte e verrà presentato il bando della Regione Piemonte rivolto alle imprese per l’implementazione di piani di welfare destinati ai dipendenti.

Il bando fa parte di WeCaRe, la strategia dell'ente regionale per l’innovazione sociale in Piemonte, il cui scopo è quello di promuovere sul territorio la progettazione e l’attivazione di interventi di welfare aziendale con particolare riguardo verso iniziative interaziendali e di apertura verso il territorio.

La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscrizione on line al link piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/welfareBI o accedendo al sito camerale www.bv.camcom.gov.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Promozione della Camera di Commercio di Biella e Vercelli ai numeri 015.3599371-354 o scrivendo all'indirizzo e-mail promozione@bv.camcom.it.