Dal Nord Ovest - Schianto all'alba: una donna incastrata tra le lamiere

Schianto, all'alba di domenica, lungo la Sp143, tra Santhià e San Germano.Una donna, al volante di un'utilitaria, è finita fuori strada dopo aver perso il controllo della vettura e si è schiantata contro una siepe davanti alla recinzione di un immobile, restando incastrata all'interno dell'abitacolo.

Per i soccorsi sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià che hanno la donna dall'auto e si sono occupati della messa in sicurezza di vettura e strada. Sul posto per i soccorsi e i rilievi, erano presenti i mezzi del 118 e i carabinieri.