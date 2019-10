Pettinengo: A fuoco una canna fumaria, fiamme spente sul nascere dai vigili del fuoco

Due squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate poco dopo le 12 di oggi, domenica 20 ottobre, a Pettinengo, in frazione Miniggio, per un principio d'incendio ad una canna fumaria. Per fortuna, l'immediato intervento ha impedito che le fiamme potessero espandersi al resto dell'abitazione. Sono in corso, in questo momento, le consuete azioni di bonifica e messa in sicurezza. Visto l'arrivo della stagione invernale, si raccomanda ai cittadini di pulire adeguatamente le canne fumarie per evitare l'accensione di roghi e incendi.