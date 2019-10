Maltempo, piante cadute in mezzo alla strada a Pettinengo e Veglio FOTO

Sono intervenuti i Vigili del fuoco a Vaglio Pettinengo e alla Romanina a Veglio per delle piante cadute in mezzo alla strada a causa della pioggia battente. Gli interventi si sono svolti nel pomeriggio di oggi, 20 ottobre. Gli arbusti, che ostruivano il passaggio, sono stati tagliati e l'area è stata messa in sicurezza. Con i Vigili del fuoco di Cossato intervenuti a Pettinengo c'erano anche i Carabinieri di Bioglio, che si sono occupati della viabilità. In foto l'intervento a Pettinengo.