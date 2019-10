Maltempo, nessuna criticità sul territorio. Protezione Civile pronta a intervenire

Non si segnalano al momento criticità sul territorio della Città di Biella, tuttavia la Centrale operativa della Protezione Civile Città di Biella resterà aperta e pronta a vigilare il territorio per tutta la notte. La comunicazione arriva dalla pagina Facebook della Città di Biella. Per domani mattina l’Arpa ha diramato l’allerta meteo arancione. In caso di necessità o per informazioni è in servizio il numero 015.8554511.