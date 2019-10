La pioggia abbatte altre piante a Zumaglia, Biella Chiavazza e Mezzana

Le precipitazioni non accennano a fermarsi e iniziano a causare i primi disagi sulle strade biellesi. Dopo Pettinengo e Veglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Zumaglia, a Chiavazza e a Mezzana in frazione Cereie per delle piante cadute in mezzo alla strada. Gli episodi, finora, non hanno provocato feriti.