Occhieppo Inferiore: Castagnata con gli Amici del Cantone Sopra

Anche a Occhieppo Inferiore è tempo di castagnata. Le gustose caldarroste sono state cucinate dagli Amici del Cantone Sopra, l'associazione del paese che durante l'anno propone diverse iniziative a carattere benefico. La distribuzione ha preso il via alle 15 di oggi pomeriggio, 20 ottobre: nonostante la pioggia battente, gli Amici del Cantone hanno preparato le castagne per distribuirle alla popolazione. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.