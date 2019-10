Ascolta, respira e sorridi in Ortopedia Pozzato

250 persone presenti Mercoledì 16 ottobre all’inaugurazione dei nuovi spazi interni e collaborazioni nella sede di Cossato hanno dato il via all’evento due sessioni di stretching gratuite per 50 persone a cura di Giorgio Cusin - reflessologo, insegnante di stretching - con la presentazione del suo nuovo libro di ginnastica respiratoria “Ascolta, Respira, Sorridi”.

Il negozio si presenta all’interno più grande e con nuove aree di utilizzo:

• Laboratorio di busti su misura esposto in bella vista, visibile anche dall’esterno, con la presenza della bustaia e la possibilità di interagire in modo diretto con il cliente (tutte le mattine).

• Sala d’aspetto creata per l’attesa degli appuntamenti con il tecnico ortopedico e il podologo.

• Una nuova stanza condivisa tra tecnico e podologo per la valutazione baropodometrica, rilievo misure plantari, esame biomeccanico del passo (tapis roulant baropodometrico e baropodometria statica).

• Una nuova sala podologica attrezzata con poltrona e riunito per la cura del piede (callosità, unghie, etc…)

• Apertura di un nuovo laboratorio attrezzato per la finitura di plantari, tutori e busti in resina che va a completare le strutture di Pozzato già esistenti di Biella (laboratorio plantari e stanza presa misure con baropodometria) e soprattutto il laboratorio di produzione dove si scelgono e costruiscono in proprio, con i materiali migliori e su misura, i tutori, busti in resina e plantari.

Ortopedia Pozzato ringrazia tutti i partecipanti e i collaboratori per la magnifica giornata di condivisione e tutti i professionisti che hanno partecipato (Giorgio Cusin di Torino e Edoardo Valsania di Biella, esperti di stretching e ginnastica per il benessere). Per informazioni su nuovi corsi di stretching in partenza a Biella e dintorni scrivere a: valsania.edoardo@gmail.com