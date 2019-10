Virtus Biella, storico esordio in B1 contro Costa Volpino. Coach Venco: "Pronti per iniziare"

E domani 19 ottobre la Virtus Biella targata Prochimica Novarese scrive una nuova pagina della sua storia con l'esordio in B1. A Chiavazza non si vede l'ora di iniziare questo campionato, di giocare partite che contano, di calcare il parquet. Primo match fuori casa con la neo promossa Costa Volpino compagine affrontata e battuta ai play off proprio da Pavic Romagnano a sua volta perdente proprio con la Virtus. Ma da allora molte cose sono cambiate. "Avranno molta voglia di giocarsi questa B1 -commenta coach Maurizio Venco-. E' una buona squadra con alcuni innesti di livello con un trascorso tra la A2 e la B1. Penso siano ambiziosi e mentre noi giocheremo per salvarci loro forse per un risultato migliore".

Dopo quasi due mesi di preparazione e non molte amichevoli sulle spalle, in casa Chiavazza le giocatrici fremono dalla voglia di iniziare. "Penso siano tutte tranquille -continua il tecnico nerofucsia-, abbiamo lavorato ma c'è ancora tanto da sistemare e organizzare. Abbiamo giocato poco e sicuramente le ragazze avranno voglia di entrare in campo. Non abbiamo ancora una quadratura precisa su tutto, di certo siamo pronti per iniziare".

Una notizia importante per i tifosi arriva dai social: il match delle 21 sarà trasmesso in diretta streaming su Facebook dal portale Obiettivo Volley.