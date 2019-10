Gifflenga: Pedala in risaia per un centinaio di ciclisti

Sono stati più di un centinaio i partecipanti alla Pedala in risaia, che si è svolta lo scorso weekend a Gifflenga. Tra i presenti anche tante famiglie e piccoli ciclisti, che si sono divertiti a pedalare per le vie e i campi del paese. Gabriele Picchetto e Gloria Mazzon sono stati i più giovani premiati. Il più veloce, invece, è stato Luigi Picchetto. In cima alla classifica dei gruppi più numerosi l'Ottica Zonco, seguita dalla Pro Loco di Gifflenga e dal gruppo delle Scuole di Mottalciata. Premiato anche il gruppo folkloristico "I Paffutelli". Premio speciale al sindaco Elisa Pollero, mentre quello offerto dall'Ottica Zonco è andato a Elisa Marco.

L'organizzazione ringrazia il Comune di Gifflenga, la Pro Loco, il Team Paldi e tutti gli sponsor per l'impegno dimostrato. "Tutti hanno contribuito, negli anni, a mantenere vivo questo appuntamento che piace molto alle famiglie e soprattutto ai bambini e ai ragazzi" commenta il sindaco Elisa Pollero. "Un ringraziamento particolare a Roberto Zanin e a tutta la sua famiglia, che fin dalla prima edizione si impegnano per la buona riuscita della pedalata".