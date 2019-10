Scuola Pallavolo Biellese scende in campo contro il Chieri. Coach Barazzotto: “Siamo preparati alla sfida”

Pronti per la prima di campionato in casa. L’Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese sfida, al Palapajetta, Finsoft Chieri, sabato sera 19 ottobre alle 20,30, nella prima partita del campionato regionale pallavolo serie C maschile. Un sabato di esordio per il gruppo, con ben 3 new entry di livello, complice l’uscita di 2 giocatori di valore che ha preoccupato il coach Federico Barazzotto.

“Sono ritornati a giocare con noi 3 ragazzi di Biella – commenta l'allenatore– pronti ad affrontare una serie C e che stanno già portando tanto alla squadra. Il talento c’è e nell’ultimo mese abbiamo lavorato bene. Sono contento, siamo preparati”.

Nota amara per questa prima partita della stagione, qualche infortunio e assenze, soprattutto del coach, che verrà sostituito dal 1° Allenatore delle Giovanili, Marco Calcaterra. “I ragazzi lo sanno – spiega Barazzotto – vorrei essere lì con loro domani”. E poi un piccolo auguri: “Insieme a coach Calcaterra si troveranno ottimamente e sapranno fare bene. Forza Ragazzi, siamo pronti alla sfida”.