Gifflenga: La mela è di casa a cascina Imperolo

Un’azienda agricola giovane, dinamica, che ha colto nella produzione di mele il proprio obiettivo imprenditoriale.

Cascina Imperolo nasce nel 2013, nel comune di Gifflenga, tra i più piccoli del Biellese. Passione per la natura e prodotti genuini a chilometri zero sono stati i motivi che hanno animato Davide Pichetto Fratin, oggi affiancato dalla madre Renza.

“Ben sei anni fa siamo partiti con le prime piante di mele e qualche altra di pera, per arrivare ad oggi con quasi diecimila piante” racconta Davide. Diverse le varietà di mele che si possono trovare a cascina Imperolo: golden, gala, crimson crisp, Fuji e granny Smith. Al meleto è inoltre possibile ammirare le piante in fase di fioritura, di crescita del frutto e in fase di raccolto.

"Da qualche tempo - spiega Davide - abbiamo iniziato anche la lavorazione e la trasformazione dei nostri prodotti: dalle ottime confetture a base di mela aromatizzate con menta, zenzero e cannella, ai gustosi e salutari nettari di mela, da bere per una sana merenda".

Ma perché la mela?

La mela è un frutto che contiene tantissime vitamine. Digeribile, versatile e adatta a tutte le diete perché a basso contenuto di zuccheri, è tra i frutti più utilizzati e presenti sulle tavole degli italiani.

“Il progetto è stato ambizioso, non è stato facile crescere - conclude Davide - ma la passione che ci ha animato è sempre stata più forte e oggi siamo contenti di portare sulle tavole biellesi e non il nostro prodotto”.

Cascina Imperolo si trova a Gifflenga.

Per info: 347/2444902 - info@ilmeleto.com