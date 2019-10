Viaggio tra le “Cascine tra l’Oremo e l’Elvo, beni culturali e ambientali” al Museo del Territorio

Presentazione del libro di Enrica Mossone “Cascine tra l’Oremo e l’Elvo, beni culturali e ambientali” questo sabato, 19 ottobre, alle 18 nella Sala Conferenze del Museo del Territorio Biellese. Ingresso libero.

In un passo chiave del volume l’autrice afferma che “occorre avere una consapevolezza storica del paesaggio, che l’uomo ha trasformato in epoche diverse secondo la necessità che aveva,formando una tradizione di tecniche e sistemi produttivi, di regole e d’istituzioni. Nella comprensione del passato si possono guardare i paesaggi nella loro evoluzione, consci che i beni paesaggistici sono beni culturali. Un paesaggio dunque non equivale alla sola natura, è la combinazione, che evolve nel tempo, dell’azione di fattori naturali e culturali. Gli interventi odierni dedicati all’ambiente non possono riguardarne un solo aspetto, ad esempio l’ecologia, debbono tener conto anche degli altri. Pensare al paesaggio significa curare un rapporto equilibrato fra uomo e ambiente, che richiede non solo protezione, ma anche ricostruzione o restauro [...]”.

Il viaggio tra le cascine si è servito, quando possibile, di documenti d’archivio, altrimenti delle testimonianze dirette degli agricoltori che ancora conducono la terra, di cui sono in definitiva i custodi.