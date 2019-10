A causa del maltempo previsto per questo week end, la Festa d'Autunno di Piatto, in programma per domani, domenica 20 ottobre, è stata rinviata.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco del paese si svolgerà domenica 3 novembre presso gli spazi all'aperto della palestra comunalle di Piatto, in frazione Malina 1, con castagnata e vin brulè, frittelle e confetture di mele, giochi e intrattenimento per i bambini.

Informazioni consultando la pagina Facebook della Pro Loco di Piatto.