Dal Nord Ovest - Omicidio a Pinasca nel pinerolese, uomo in fuga

Eè caccia all'uomo nel torinese. Ha sparato al vicino di casa con un fucile da caccia con pallettone unico. L'omicidio è avvenuto ieri alle 17,10 a Pinasca nel pinerolese. Si tratta di un 69enne residente a San Secondo di Pinerolo ora ricercato dai carabinieri e forze dell'ordine per l'omicidio.

Ci potrebbe essere una lite per futili motivi tra vicini all'origine dell'omicidio del 66enne Assuntino Mirai, ucciso nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 18 ottobre nella zona del Crò, a Pinasca, in borgata Mercateria. Secondo la moglie della vittima, che ha assistito alla scena, l'assassino avrebbe sparato almeno due colpi con un fucile da caccia: uno al torace e uno alle gambe del 66enne. Subito dopo aver sparato, l'assassino si è dileguato, complice l'oscurità, probabilmente fuggendo nei boschi circostanti, non si sa se a piedi o in macchina. I carabinieri sono sulle sue tracce. Chi lo conosce non si spiega il perché di questo gesto.