Ubriaco ha un incidente e si chiude dentro l'auto. Grande lavoro di convincimento dei carabinieri FOTO

Nessun ladro, truffatore o rapinatore da ricercare ma il lavoro dei carabinieri, ieri sera, è stato quello di convincere un uomo chiuso dentro la propria auto, ubriaco e dopo aver avuto un incidente. E abbiamo assistito al grande lavoro dei militari, un vero esempio di come si opera sul campo senza usare la forza ma la psicologia e il cervello. Ieri sera intorno alle 23 a Valdengo nella rotonda che conduce alla bonprix, un automobilista di circa 65 anni ha perso il controllo del suo mezzo per schiantarsi contro i pannelli pubblicitari di delimitazione della carreggiata.

L'uomo è risultato visibilmente alterato dall'alcol. E qui è iniziato il grande lavoro dei carabinieri per il tentativo di convincere l'uomo a scendere dal mezzo. Ma urlava e non voleva essere toccato. Con pazienza certosina i militari hanno lavorato di psicologia riuscendo a convincerlo a scendere dal mezzo, solo dopo diverso tempo. E' intervenuta anche la moglie, arrivata in taxi e l'ambulanza del 118. Alla fine il 65enne è sceso e l'auto è stata portata via dal carro attrezzi. Accertamenti in corso da parte dei militari.