Incidente nella notte a Sandigliano: coinvolta un'auto della vigilanza

Aggiornamento delle 9 - Si tratta di una Ford Fiesta della Group Service condotta da un 42enne di Cossato e di una Renaul Clio con al volante un 30enne anch'esso di Cossato. Quest'ultimo, sottoposto ad alcol test, è risultato positivo e quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente. Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Candelo le dinamiche dello scontro.

Ore 8 - Scontro tra due auto alle 3,30 di questa notte a Sandigliano. L'incidente è avvenuto all'incrocio del semaforo, lampeggiante vista l'ora, del municipio ovvero via Gramsci e via Roma. Sono rimasti feriti gli automobilisti uno dei quali alla guida di un mezzo della vigilanza notturna. E' intervenuta l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.