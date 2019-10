Gomme, tegole, eternit. Il "cimitero" dei rifiuti nei boschi che costeggiano il fiume Cervo FOTOGALLERY

Tubi, gomme, mattoni, tegole, sacchi della spazzatura e perfino qualche traccia di eternit. Questo è quanto hanno trovato i volontari Antincendi boschivi durante le ricerche di Mario Ruffino, 85enne cossatese scomparso da ormai tre giorni.

La discarica a cielo aperto immortalata nelle fotografie si trova sulla strada che costeggia il fiume Cervo, nella zona in cui è stata rinvenuta l'auto del disperso. Ancora una volta emerge l'inciviltà di alcuni cittadini che, come in altre zone del Biellese, abbandonano rifiuti e sporcizia noncuranti della natura e ignari, forse, dei servizi che il territorio offre a riguardo.

Approfittiamo di questa segnalazione per ricordare che Seab si occupa sia della raccolta per l'immondizia di tutti i giorni, sia dello sgombero a domicilio di rifiuti ingombranti e verde. Basta telefonare ai numeri verdi 800.399760 o 800.256463, oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 4224966.