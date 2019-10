Biella, soffiatori in azione alle 7 in via Addis Abeba. Qualche cittadino si lamenta per l'orario

"Ore 7, come ogni sabato pulizia marciapiedi in via Addis Abeba. Rumore assordante mentre la gente ancora riposa, per poi non raccogliere le foglie, ma “soffiarle” all’interno dei giardini della scuola media Marconi". Questo il post pubblicato sui social che ha subito innescato una serie di commenti favorevoli e contrari.

Cosa è successo? Stamattina, sabato 19 ottobre, alle 7 gli operatori della pulizia hanno attivato i soffiatori per spazzare le foglie nella via cittadina sede anche del Liceo Artistico. Il rumore forte ha procurato una certa rabbia nel cittadino, tirato giù dal letto forzatamente: "Almeno il sabato iniziare i lavori sotto le case della città alle 8". Rimane sempre aperta la discussione su chi sta compiendo il proprio dovere e chi invece ha il fine settimane per poter riposare anche solo un'ora in più.

"Ci sono esigenze contrapposte -commenta l'assessore ai lavori pubblici, Davide Zappalà-. Oggi sono a Roma e si vede chiaramente che qua i soffioni non passano. Forse è meglio una città pulita".