Automobilista distratto, cerca la bottiglietta d'acqua caduta nell'abitacolo e provoca l'incidente

Un ferito non grave trasportato all'ospedale di Ponderano è il bilancio dell'incidente di questa mattina sulla strada provinciale tra Andorno e Sagliano. Ma poteva andare peggio. Un automobilista si è distratto per recuperare una bottiglietta d'acqua caduta all'interno dell'abitacolo proprio mentre stava sopraggiungendo un veicolo nella corsia opposta. Non riuscendo ad evitare l'impatto si sono scontrate così una Fiat Panda e un'Audi. Fortunatamente solo danni alle macchine e un ferito non grave finito all'ospedale. La dinamica esatta verrà ricostruita dai carabinieri intervenuti insieme all'ambulanza del 118.