Insieme per la memoria con il progetto PieMEMOnte

"PieMEMOnte. Insieme per la memoria” è un progetto realizzato in collaborazione fra 6 associazioni Alzheimer del Piemonte (Asti, VCO, Novara, Vercelli, Chieri eBiella capofila), fra quelle facenti parte del Coordinamento Regionale (CAAP).

Si è trattato di un primo esempio di azione congiunta sui temi della diagnosi precoce,dell’applicazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi alle demenzee di sperimentazione operativa verso l’inclusione sociale e il contrasto alla marginalizzazionedelle persone anziane con rischio di disabilità dementigena.

Questa iniziativa, sintetizzata nello slogan “misura la tua memoria come misuri lapressione”, ha avuto lo scopo primario di coinvolgere una fascia di popolazionenon ancora colpita da decadimento cognitivo in modo consistente ma che, secondola letteratura scientifica, appartiene al gruppo detto Mild Cognitive Impairment(compromissione cognitiva lieve, nota anche come disturbo neurocognitivo minore)per la quale le attività di potenziamento cognitivo hanno dimostrato di poter significativamenteritardare l’insorgere di stadi dementigeni. Si ritiene che già in questafase la caratteristica del progetto legata al contrasto alle solitudini involontarie specienella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipatosia centrale.

Si intendeva quindi intercettare la popolazione a rischio e coinvolgerla in percorsidi terapia non farmacologica: specifici interventi scientificamente validati, sia ingruppo che individuali, condotti da psicologi o psicoterapeuti, a cui venissero affiancateattività socializzanti, allo scopo di rallentare il decorso della eventuale malattiae comunque includere l’individuo evitando la solitudine.

Gli ulteriori obiettivi di questo progetto sono stati: ridurre nell’immaginario collettivolo stigma legato alle demenze e al decadimento cognitivo, incrementare la sensibilitàper la “salute del cervello”, promuovere la conoscenza delle Associazioni Alzheimeroperanti nei territori coinvolti e accrescere la consapevolezza della popolazioneintorno alle diverse attività messe in campo dalle stesse associazioni in collaborazionecon le ASL piemontesi.

La prima fase del progetto è stata caratterizzata da un’attività di screening in collaborazionecon le farmacie del territorio, presso le quali la popolazione over 60 haavuto la possibilità, nel periodo dicembre 2018-aprile 2019, di sottoporsi gratuitamentee su prenotazione a un test per la valutazione preliminare del decadimentocognitivo, somministrato da psicologi professionisti. L’esito del test, che non avevavalore diagnostico in sè, poteva tuttavia essere utilizzato dall’utente per avviare unapprofondimento tramite il proprio medico di famiglia.

Sono stati coinvolti in queste attività di screening a bassa soglia più di 1000 cittadini,con un successo inatteso, tanto che presso le numerose farmacie aderenti,già entro pochi giorni sono stati occupati tutti i posti previsti e si sono iscritte altrettantepersone che si prevede di coinvolgere in nuove iniziative più avanti.

Nella seconda fase di PieMEMOnte sono stati coinvolti, presso ogni associazione, circa il 10% deipartecipanti alla fase di screening, soggetti volontari maggiormente a rischio che hanno partecipatoa percorsi gratuiti di stimolazione cognitiva (terapia non farmacologia) della durata di 3 mesi (un incontrosettimanale di 1 ora, in gruppi fino a 6 persone) condotti dagli stessi psicologi, allo scopo dipotenziare le funzioni cognitive delle diverse aree (linguaggio, coordinazione, memoria, associazionementale, reazione agli stimoli).

In entrambi gli step di progetto, è stato fondamentale il ruolo dei volontari delle diverse associazioni,in particolare per quanto riguarda le attività di accoglienza, accompagnamento, promozione delleattività connesse. Sono stati coinvolti più di 8 volontari per ciascuna associazione, e con l’attenzioneparticolare alle fasi in cui la socializzazione costituisce parte integrante dell’intervento terapeutico.

Il progetto ha visto la collaborazione di numerosi soggetti istituzionali e del privato sociale: gli Ordinidei Farmacisti dei diversi territori, gli Ordini dei Medici (in particolare per il coinvolgimento dei Medicidi Famiglia), le ASL, le amministrazioni comunali, l’Ordine regionale degli Psicologi e altre Odv (inparticolare per la promozione e diffusione del progetto presso la popolazione), dove le associazionipartner hanno sede.

Il progetto si è svolto contemporaneamente nelle diverse aree piemontesi in cui le associazioni hannosede e operano, coinvolgendo i territori comunali limitrofi.

L’innovazione che viene sottolineata riguarda l’attitudine delle associazioni che si occupano di Malattiadi Alzheimer di fare rete formale su un progetto condiviso la cui fattibilità è stata elaborata inmodo sinergico; oltre a ciò, tutta la fase di screening rappresenta un inedito assoluto per il territoriopiemontese e mira a coinvolgere anche su un piano culturale le diverse comunità intorno ai temi dell’invecchiamentoattivo e della cura delle funzioni cognitive di ciascuno.

Questo progetto, mira al risultato complessivo di rendere la popolazione over 60 sempre più consapevoledel suo stato di salute e, al contempo, consapevole delle diverse azioni che il Terzo Settoreinsieme agli altri attori della Sanità hanno messo in campo per sostenere l’invecchiamento attivoe contrastare il decadimento.

I dati conclusivi del progetto sono stati presentati alla conferenza stampa regionale di lunedi 14 ottobre al centro d'incontro Mente Locale di AIMA Biella.