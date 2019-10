Castagnata in allegria all'Oasi di Chiavazza

È il primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre e alcuni rappresentanti del gruppo Alpini di Chiavazza si apprestano ad arrostire le castagne che ben presto vengono portate nel salone dell'Oasi Qui, un nutrito gruppo di ospiti e volontari provvedono a sbucciarle.

Le castagne più belle e succulenti vengono separate dal resto e sono portate subito in cucina dove Antonio si delizia nel preparare un gustoso flambé a base di zucchero e grappa. Inutile dire che queste castagne sono molto gradite e ben presto finite.

Il pomeriggio viene animato da Rosanna che con le sue doti musicali coinvolge tutti i presenti ad esibire le proprie doti canterine. Si sa, chi ha il cuore contento ha sempre voglia di cantare.

Ben presto arriva la sera... è quasi ora di cena ma forse qualcuno ha esagerato con le castagne. Mentre gli ospiti si dirigono verso la sala da pranzo qualcuno sussurra: "Era buona e saporita, se ci crede ancor mi tocca di leccarmene le dita per sentir dolce in bocca". Che dire ancora? Una bella giornata trascorsa in compagnia e allegria. Non resta che aggiornarci al prossimo incontro.