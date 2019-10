Ambulanze Veterinarie Italia arriva a Biella

Ambulanze Veterinarie Italia è un grande progetto che nasce a Savona nel 2014 e che, pian piano, si sta sviluppando in tutto il Nord Italia, con sedi già operative a Savona, Varese, Novara, Asti e Torino.

A.V.I., associazione no-profit che garantisce il primo soccorso ed il trasporto presso lo studio veterinario più vicino, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, cerca volontari nel Biellese. "Un primo avvicinamento al progetto iniziale era già stato fatto circa un anno fa da un gruppo di attivisti del M5S di Biella, con in testa Simone Schintu, - ricorda la responsabile A.V.I. Biella Paola Ginestra - il quale, lavorando con tenacia e determinazione, anche al di fuori dell’ambito politico, è riuscito a dare il via ad un ambizioso piano di lavoro".

A.V.I. offre servizi di primo soccorso, trasporto presso strutture e cliniche veterinarie, presidio veterinario in manifestazioni e concorsi ippici, e recupero di grandi animali in difficoltà. Il presidente nazionale, Gian Marino Dotti, si è impegnato a fornire l’apporto necessario e indispensabile affinchè A.V.I. Biella, programma di aiuto e contributo al benessere, ed in casi estremi alla salvezza, degli animali possa prender vita.

A.V.I. è un progetto apolitico, ed il Comune di Biella, in accordo e collaborazione per la sua riuscita, si sta attivando per trovare una sede da mettere a disposizione dell'associazione per le ambulanze e i volontari.

"Siamo convinti che i cittadini Biellesi, - dichiara Paola Ginestra - che notoriamente amano gli animali, risponderanno con grande entusiasmo e supporteranno questo progetto. Invitiamo, pertanto, tutti coloro che amano gli animali e che vogliono migliorare ed, in casi estremi, salvargli la vita, di mettersi in contatto con A.V.I. Biella consultando la nostra pagina facebook: Ambulanze Veterinarie Italia -Biella. Simone Schintu, nella veste di coordinatore di AVI Biella , sarà a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni sui corsi che si terranno nei prossimi mesi, proprio a Biella, per diventare volontari A.V.I.. Ringraziamo a priori tutti coloro che si avvicineranno a noi per aiutarci a crescere e a far diventare AVI Biella un’eccellenza nel pronto intervento per la salvezza degli animali".