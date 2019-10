Da Fisiokinetik un mese di eventi dedicati al benessere

La seconda metà del mese di ottobre è ricca di eventi per la salute, il benessere e la prevenzione presso il centro fisioterapico Fisiokinetik a Vigliano Biellese.

Ecco un piccolo programma delle giornate previste:

Mercoledì 23 ottobre (dalle 18.30) e sabato 26 ottobre (dalle 10.30), sarà possibile partecipare ad un training di gruppo sul fitness metabolico, due ore dedicate di esercizi e consigli pratici volte a migliorare la forma fisica, lo stile di vita e la componente metabolica per prevenire patologie del metabolismo o, nel caso in cui se ne sia affetti, ridurne l’impatto sull’organismo ed aumentare l’efficacia di eventuali terapie farmacologiche. Per avere maggiori informazioni sull’evento, clicca qui.

Giovedì 24 ottobre (dalle 14.30), in collaborazione con il Fondo Edo Tempia, il centro fisioterapico organizza una giornata di prevenzione del tumore al seno, con visite senologiche gratuite a cura dalla Dott.ssa Adriana Paduos, chirurgo senologo specialista in chirurgia generale, con master in Senologia. Per avere maggiori informazioni sull’evento, clicca qui.

Mercoledì 30 ottobre, dalle 14, si terrà un pomeriggio di valutazioni posturali finalizzate ad individuare e prevenire eventuali squilibri e disturbi nella postura che possono limitare l’efficienza del movimento e condurre all’insorgere di dolori, patologie o ad infortuni durante la pratica sportiva. Per avere maggiori informazioni sull’evento, clicca qui.

Le giornate sono aperte a tutti ma, poiché il numero di posti disponibili è limitato, per poter partecipare è necessaria la prenotazione. Per prenotare il proprio posto o avere maggiori informazioni sugli eventi, è possibile contattare Fisiokinetik al numero 015 8122032 o alla mail info@fisiokinetiksport.it. Per ulteriori info visitare il sito www.fisiokinetiksport.it.