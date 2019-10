Biella: Poldo, da un anno in rifugio, cerca famiglia

Poldo maschio di 2 anni sano, ormai da un anno in rifugio... purtroppo sta crescendo senza una famiglia. Adatto ad un contesto tranquillo, ama vivere anche fuori (infatti soffre la reclusione nel box del rifugio), no appartamento, la soluzione migliore sarebbe casa con giardino e una zona riparata dove possa riposare. Persone che abbiamo voglia di venirlo ad incontrare e fare un breve percorso conoscitivo. Persone con esperienza di cani, no bambini o persone anziane e no gatti. Si trova a Biella.