Biella Rugby in trasferta a Milano per la prima di campionato

Domenica, coach Aldo Birchall, avrà la prima occasione per testare in campionato la nuova squadra. Le glorie biellesi e i nuovi acquisti dovranno dimostrare sul campo l’amalgama recentemente creato e il grado di preparazione tecnica e fisica. Gli avversari che accoglieranno sul loro terreno il XV gialloverde, Rugby Milano, si sono qualificati al terzo posto del girone al termine dell’ultima stagione durante la quale avevano sconfitto Biella nel match di andata 49-10, ma avevano subito in quello di ritorno 30-22.

Sereno il tecnico inglese: “I ragazzi lavorano con entusiasmo ormai da molto tempo e non vedono l’ora di affrontare la prima partita di campionato. L’ambiente è positivo e l’energia che si respira in spogliatoio, quella giusta di chi ha voglia di fare bene. Inizieremo con un avversario di quelli tosti. Milano ha un bel gioco e sappiamo che sa rendersi pericoloso se concediamo troppo spazio. Detto questo, il prossimo sarà un campionato equilibrato, dove tutti gli avversari sono più o meno sullo stesso livello. Nessuna punta di diamante, senza mancare di rispetto a nessuno. Affronteremo la prima partita, come tutte quelle che verranno a seguire, con buona fiducia nelle nostre capacità. Possiamo disputare una buona gara. Nessun anticipo sulla formazione: la rosa è ampia, sarà difficile per ognuno dei ragazzi riuscire ad entrare nei ventitré. Sceglieremo quelli più adatti ad affrontare il nostro primo avversario. Posso dire che le mie sensazioni sono buone. Siamo più avanti di quanto non eravamo lo scorso anno nello stesso periodo, sia a livello fisico, che di tecnica individuale e di conoscenza del gioco. Abbiamo adattato lievemente il nostro piano di gioco alle recenti modifiche del regolamento, altri cambiamenti avverranno nell’arco dell’anno. Siamo al punto in cui vogliamo e dobbiamo essere. Questo libera l’aspetto mentale e favorisce l’ingresso in campo, soprattutto quando si gioca fuori casa, con un atteggiamento più agguerrito rispetto a quando si gioca in casa”. Kick off alle ore 15.30.

IL WEEKEND GIALLOVERDE

SERIE C 20.10 Biella Rugby vs Moncalieri alle ore 14.30.

UNDER 18 19.10 Collegno vs Biella Rugby alle ore 15.30.

UNDER18 Femminile 20.20.19 Raggruppamento Interregionale di Monza alle ore 13.

UNDER 16 Biella Rugby vs Novara 51-0. Mete di: Gruppo (5), De Rossi, Morel, Filippi e Givonetti. Tre le trasformazioni di Morel. Si è giocato mercoledì sera il recupero del match con Novara in programma sabato scorso a Biella. Coach Marco Porrino: “Bella partita, ben giocata, bel ritmo e buona costruzione di gioco”. La formazione: Negro; Monteleone, Gruppo, Varese, De Rossi; Morel, De Filippi; Givonetti, Rolando, Grandi; Deva, Pierotti; Mureddu, Pearson, Zavallone. A disp: Mondin, Breglia, Cafaro, Gregori, Gibello, Buturca, Fusaro.

PROPAGANDA 19.10 Under 12 Raggruppamento a Grugliasco; Under 8 e Under 10 Raggruppamento ad Asti.