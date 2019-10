A Tollegno si corre per beneficenza: La Lana, boschi e lavatoi per il Fondo Edo Tempia

Partirà alle 10 di domenica 20 ottobre l'ottava edizione della corsa podistica non competitiva "Lana, boschi e lavatoi", manifestazione che ormai da anni riscuote un grande successo con centinaia di partecipanti a percorrere le strade e i sentieri di Tollegno, organizzata dalle associazioni del paese.

"Molto probabilmente sarà la prima edizione "bagnata" - commentano gli organizzatori - ma non temiamo il meteo. Abbiamo la palestra (messa a disposizione dall'amministrazione comunale) e la sede degli Alpini (anch'essa offerta dal gruppo Alpini di Tollegno) che permetteranno ai concorrenti di cambiarsi all'asciutto e al caldo e di godere del famoso ricco ristoro al chiuso. La corsa è nata soprattutto per portare le famiglie a spasso per Tollegno, percorrendo sentieri dimenticati e ripuliti perfettamente per l'occasione. Probabilmente saranno proprio loro i maggiori assenti a causa della pioggia battente prevista, ma pazienza".

Il programma prevede la partenza alle 10 della corsa di 8 km, sia a piedi sia accompagnati dal cane al guinzaglio. A seguire la baby race di 1 km e poi la camminata di 5 km circa. Infine, l'Architetto Giulia Ghisio accompagnerà chi lo desidera nei luoghi più storici del centro di Tollegno, lungo un percorso di circa 2 km. Come ogni anno il ricavato della manifestazione verrà donato al Fondo Edo Tempia. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione l'amministrazione comunale, la Protezione Civile, gli Alpini e tutti i volontari e tutti gli sponsor.