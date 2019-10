Gli studenti del TAM al Maker Faire di Roma con i rivestimenti per una nuova auto elettrica

Mentre continuano le selezioni per i nuovi corsi del biennio 2019/2021, ai quali chi fosse interessato è ancora in tempo a iscriversi direttamente sul sito www.itstambiella.it, gli studenti del TAM di Biella sono in partenza per il Maker Faire Rome, la più grande manifestazione europea dedicata all’innovazione, che si tiene ogni anno a Roma a fine ottobre.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, gli studenti del TAM di Biella sono stati selezionati insieme ad altri 3 ITS italiani (sugli oltre 70 delle fasi iniziali) grazie alle particolari caratteristiche di innovazione del progetto SUSTAINFASHIONABLE CAR.

Circa un anno fa, la divisione italiana di AUNDE, multinazionale leader nella produzione di tessuti per il settore automotive, commissiona al TAM la realizzazione di un tessuto sostenibile per i rivestimenti di una nuova auto elettrica italiana. Coerentemente con i principi di sostenibilità e rispetto ambientale alla base dell’auto elettrica, era chiaro che anche i materiali impiegati per realizzarla dovessero rispettare i medesimi criteri produttivi.

È stato dunque dato avvio a SUSTAINFASHIONABLE CAR, uno speciale progetto interdisciplinare affidandolo agli studenti dell’allora primo anno del corso di Prodotto, Progettazione e Design, i quali si sono messi inizialmente allo studio del filato perfetto per il loro tessuto: le ricerche, eseguite in collaborazione con la Marchi & Fildi, gruppo tessile con sede a Biella, hanno portato alla realizzazione di un filato con il 30% di lana rigenerata e il 70% di poliestere riciclato. Un filato riciclato, dunque, che presentava anche elevati standard qualitativi di resistenza e sicurezza, come richiesto dalla normativa per il settore automotive.

Dal filato al tessuto, il lavoro degli studenti del TAM è stato quindi caratterizzato dalla forte impronta creativa, con l’intenzione di creare un tessuto green ma anche glamour e chic (da cui il richiamo nel nome del progetto non solo alla componente SOSTENIBILE ma anche a quella FASHION), perché destinato a un pubblico prevalentemente femminile molto attento alla componente fashion anche per quel che riguarda l’acquisto di una vettura.

Tra analisi del target, selezione dei colori, definizione della trama al CAD tessile, disegno del modello e produzione del tessuto, nella quale è stata coinvolta un’altra delle aziende tessili che collaborano con il TAM, la Tintoria Ferraris, sotto la supervisione dei docenti di diverse discipline, gli studenti si sono via via misurati con le varie fasi progettuali e produttive tipiche del processo tessile fino ad arrivare al prodotto finito: la realizzazione del tessuto per i rivestimenti dell’auto, al quale è stata abbinata una speciale linea di accessori coordinati, realizzata con il medesimo tessuto.

Una sfida impegnativa per i ragazzi del TAM, che ha permesso loro, com’è tipico nella struttura didattica degli ITS, di operare direttamente sul campo: entrare in azienda, interagire con committenti e fornitori, sviluppare ricerca, confrontarsi con le dinamiche del mercato.

Una formula evidentemente vincente visto che, come afferma Pier Francesco Corcione, Presidente della Fondazione ITS TAM: “il 92% degli allievi trova subito lavoro dopo il diploma”, e nel 90% dei casi si tratta di lavori coerenti con il proprio percorso formativo.

ITS, una scelta concreta per il futuro

Segmento dell’istruzione terziaria italiana, gli ITS-Istituti Tecnici Superiori propongono percorsi di alta specializzazione tecnica post diploma, rilasciando un titolo di studio di istruzione terziaria legalmente riconosciuto (V° Liv. EQF valido in tutti i Paesi della Comunità Europea). Riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per la competitività e lo sviluppo economico del nostro paese, i corsi biennali degli ITS rispondono alle reali esigenze del mondo del lavoro fornendo a studentesse e studenti un’ottima preparazione e la possibilità di mettersi alla prova già durante il periodo di studio grazie a una didattica esperienziale, a progetti reali, lo stage curriculare e una solida rete creata con i migliori centri di ricerca scientifica e tecnologica, le imprese e gli enti del territorio.

Iscrizioni aperte

Per tutti gli interessati, neodiplomati e chiunque in possesso di diploma di scuola media superiore che desideri intraprendere una carriera nel settore del tessile e della moda, le selezioni per i nuovi corsi dell’ITS TAM Tessile Abbigliamento e Moda di Biella sono ancora aperte.

Per iscriversi è sufficiente compilare la domanda on line presente sul sito itstambiella.it oppure rivolgersi alla Segreteria didattica di Corso Pella 10 a Biella, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Per informazioni chiamare il 015 885 3523 oppure scrivere a segreteria@itstambiella.it.