Fotoclub Biella: Maura Dettoni e Christian Tognela per la serata del 23 ottobre

Una serata da non perdere insieme a Maura Dettoni, archivista e catalogatrice fotografica che collabora attualmente con l’archivio storico di Intesa San Paolo e Christian Tognela, architetto con passione della fotografia. La particolare esperienza fotografica di Maura Dettoni e Christian Tognela verrà raccontata nella serata di mercoledì 23 ottobre presso la sede del Fotoclub Biella a Palazzo Boglietti.

Prendendo spunto dal loro primo lavoro “By this River”, un viaggio lungo il fiume Oglio. Successivamente i due fotografi spiegheranno il loro approccio fotografico attraverso un lavoro particolare che ha come tema la Valle Cervo (The Hidden Deer). La serata proseguirà con l’illustrazione del loro metodo di lavoro che comprende oltre che tecniche con materiali al collodio umido anche l’utilizzo di un banco ottico in legno, approfondendo, attraverso la visione di alcuni esempi di lastra, la storia di questo procedimento ed il tipo di fotografia che ne può scaturire.