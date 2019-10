Dal Nord Ovest - Atterraggio d'emergenza del volo Napoli-Torino

Atterraggio di emergenza, questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, per un aereo della compagnia Volotea partito da Napoli e diretto a Torino Caselle: il tutto a causa di una depressurizzazione in cabina. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia di frontiera e personale dello scalo. Pare che non ci siano feriti tra i passeggeri. I viaggiatori stanno sbarcando in questi minuti dal velivolo, si stanno organizzando pullman sostitutivi per trasferirli a Torino.