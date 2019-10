Dal Nord Ovest - Arrestato l’uomo con il machete in autostrada VIDEO

È un cittadino afgano di 36 anni l’uomo che, dopo essere stato intercettato dalla Polizia Stradale mentre si aggirava a piedi lungo autostrada Torino-Milano armato di un machete, per quasi 24 ore è sfuggito alla cattura nascondendosi nelle campagne intorno a Novara. Lo hanno ritrovato intorno alle 6 di questa mattina gli uomini della Squadra Volante della Questura di Novara: era nascosto sotto un camper parcheggiato nel cortile di una villetta, ed è stato individuato a seguito della segnalazione della proprietaria, insospettita da rumori insoliti e dall’abbaiare insistente del proprio cane.

L’uomo, alla vista degli agenti, non ha più tentato di fuggire ed è stato ammanettato.Già destinatario di un provvedimento di espulsione, si è poi scoperto che il fuggitivo è un rifugiato politico in Grecia. È stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza a Pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.