Senza patente alla guida del furgone, scatta la multa da 3500 euro

Multa salata per un 25enne brasiliano alla guida di un furgone sprovvisto della patente. Fermato dalla Polizia Stradale di Biella, l'uomo aveva esibito un documento non valido. Per questo ha provveduto immediatamente a pagare la sanzione da 3500 euro, accompagnata dal fermo dei veicolo, che non potrà più essere utilizzato per tre mesi.