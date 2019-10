Mario Ruffino non si trova: nella notte sono stati utilizzati anche droni a sensori infrarossi, oggi si continua

Notte di lavoro per i vigili del fuoco alla ricerca di Mario Ruffino, l'85enne agricoltore, scomparso nella giornata di mercoledì. Le operazioni sono continuate per tutta notte con l’impiego del nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso) e l’ausilio di droni equipaggiati di sensori infrarossi per visioni notturne appartenenti al nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), sono continuate dopo le 19 quando la sera è calata.

Scandagliata tutta l'area tra l'auto ritrovata impantanata in un campo e l'abitazione del Ruffino. I carabinieri intanto hanno pattugliato le strade nell'ipotesi di notare l'uomo, colto da amnesia, girovagare per le vie. Nulla. Di Mario Ruffino nessuna traccia. Da stamattina all'alba continuano le ricerche anche con l'ausilio dei droni e dei volontari del coordinamento di protezione civile, ma più trascorrono le ore e meno è la possibilità di ritrovare in vita Mario Ruffino. I soccorritori temono una possibile caduta dell'85enne nel vicino torrente Cervo anche a fronte delle recenti forte piogge e le due notti trascorse all'addiaccio. Di positivo ci sono le temperature mai abbassate sotto i 12 gradi. Seguiranno aggiornamenti.

