Biella: Beve e affida la guida della sua auto all'amico ubriaco e senza patente

Aveva alzato un po' il gomito e affidato al suo amico, anche lui ubriaco e pure senza patente, la guida della sua macchina. A scoprirlo è stata la Polizia Stradale di Biella, che durante il controllo del veicolo ha identificato la proprietaria del veicolo in una 49enne di Biella. Dai successivi controlli è emerso che il conducente, un 48enne biellese, si era messo alla guida in stato di ebbrezza e senza patente, già revocata precedentemente. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e senza patente. La 49enne, invece, è stata sanzionata per incauto affidamento. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Con loro c'era anche un altro passeggero, come gli altri in evidente stato di ebbrezza.