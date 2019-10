Al teatro Sociale la festa per i 30 anni di Aima Biella

Giovedì 24 ottobre dalle 20,45 si terrà la serata di gala per il trentennale di attività di AIMA Biella dal titolo "Trent'anni e il viaggio continua". Appuntamento al Teatro Sociale Villani per una festa di ricordi, progetti e nuovi traguardi in compagnia della Banda musicale giovanile ANBIMA diretta da Riccardo Armari. La serata è organizzata da AIMA col contributo del Comune di Biella. Ingresso libero. Informazioni info@aimabiella.it oppure 015401767