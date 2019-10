A Sandigliano una cena benefica per il Fondo Edo Tempia

Non tutti pagheranno lo stesso prezzo per la cena benefica in programma a Sandigliano sabato 26 ottobre: le associazioni del paese, che organizzano l'appuntamento con il patrocinio del Comune, hanno scelto di differenziare le tariffe, dai 27 euro per gli adulti fino al posto a tavola gratis per i bambini fino a sette anni, passando per i 10 euro per chi ha tra i 7 e i 14 anni. L'appuntamento è nei saloni della Pro Loco in via Oropa, in zona Pralino, e il ricavato sarà devoluto al Fondo Edo Tempia per le sue attività nella prevenzione, cura e ricerca sul cancro. «Per questo ringraziamo fin d'ora gli organizzatori per la generosità e la disponibilità che ci dimostrano» dice Simona Tempia, presidente del Fondo.

Il menù prevede tre antipasti (tartare di carne, insalata russa e filetto di trota in saor), il risotto ai funghi preparato dagli chef della famiglia Ramella, più di settant'anni di esperienza nella ristorazione, e lo stracotto con la polenta, per poi chiudere con il dessert. Nel prezzo sono compresi vino, acqua e caffè. Le prenotazioni sono già aperte: è sufficiente contattare Marisa Enrico (328.3255688), Marilisa Carollo (349.8956833), Anna Lanza (335.7549021) o Brunetto Squaiella (339.8188545).