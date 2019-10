A Biella tavolo in Prefettura per discutere sui temi della Protezione civile

Su impulso del Ministero dell'interno, si è svolto nella mattinata odierna, presso la sede della Prefettura di Biella, un incontro con i Sindaci dei Comuni della provincia, per affrontare le tematiche di protezione civile nella prospettiva locale. Erano presenti i vertici delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti delle strutture operative e del volontariato. L'incontro è stato occasione di confronto sugli obiettivi cui deve tendere il sistema di protezione civile, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale, anche alla luce del nuovo Codice di protezione civile. Nella circostanza è stata condivisa la rilevanza strategica dei piani di protezione civile, orientati alla previsione e prevenzione dei rischi, per ridurre gli effetti derivanti da situazioni di emergenza, e della diffusione della cultura della prevenzione, privilegiando soprattutto il coinvolgimento della popolazione e, in particolare, dei giovani con la partecipazione delle scuole. L'iniziativa si colloca nell'ambito della "Settimana Nazionale della Protezione Civile", istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019.