In arrivo a Biella Animal Friendly, il primo servizio sociale con cani e gatti al centro

Biella si conferma città sempre più attenta alla tutela degli amici a quattrozampe. Sabato prossimo, 26 ottobre, verrà inaugurato Animal Friendly, il primo servizio sociale privato rivolto agli animali d'affezione (cani e gatti principalmente) che vivono in condizioni d'emergenza all'interno di contesti familiari disagiati per motivi di salute o economici.

Promotore di questa nuova iniziativa il presidente dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone: “Da anni, attraverso azioni mirate sul territorio, ci occupiamo di simili tematiche che vedono l'animale d'affezione al centro delle nostre iniziative. L'idea è semplice: trasformare la nostra attività di volontariato e darle una connotazione precisa per capire e gestire al meglio le risorse a nostra disposizione. Nello specifico, si vuole aiutare tutte quelle famiglie che, per un motivo o per l'altro, non riescono più a prendersi cura dei propri animali”.

Il progetto, partito in sordina due settimane fa, ha già visto arrivare 25 persone per una spesa totale di 1600 euro che consta di sterilizzazioni, cure veterinarie, assistenza e ospitalità dell'animale nei casi di padroni anziani ricoverati in ospedale per brevi periodi. “La collaborazione con gli enti locali è fondamentale – spiega Scicolone - Grazie all'interessamento dell'assessore Bessone, abbiamo ricevuto dal comune di Biella il patrocinio gratuito a riconoscimento del nostro lavoro. Ma non solo. Siamo in comunicazione con Iris e Cissabo per metterci a disposizione di quei soggetti in difficoltà. Solo l'anno scorso, 160 persone hanno chiesto aiuto a Legami di Cuore per una spesa di 40mila euro. Fondi ottenuti con donazioni private, campagne social e crowdfunding. Il problema è attuale e va affrontato di petto”.

Per accedere al servizio occorre presentare l'apposito modulo Isee, il libretto sanitario e i documenti della microchippatura (in caso di cani). L'orario dello sportello sarà lunedì-venerdì (escluso il martedì) dalle 14.30 alle 18. Per appuntamenti chiamare al numero 392.0950807 i lunedì-venerdì (escluso martedì) dalle 9 alle 12.

La sede di Animal Friendly sarà in via Trieste 13 e sabato avrà luogo la conferenza stampa di presentazione agli organi locali alle 15; seguirà un rinfresco finale.