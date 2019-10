Storico esordio casalingo per il Teens Cossato

Dopo due vittorie in trasferta in altrettante giornate di campionato, sta finalmente per arrivare l'atteso momento dell'esordio casalingo in C Silver per il Teens Cossato, targato Studio Medico Fanton Biella. Domani alle 21,15 palla a due del match contro Rivarolo al Palabonprix di via Pajetta a Biella. Un esordio in stile amarcord per la squadra del presidente Luciano D'Agostino: «Siamo emozionati» dice D'Agostino «e felici di vivere un momento che, nel suo piccolo, consideriamo storico per la pallacanestro biellese».

Sarà un test importante per la squadra, che vuole confermare le proprie ambizioni di vertice e per la società, che sta preparando la serata nei minimi dettagli: dalle coreografie per le tribune, alla diretta tv su Tele Biella (canale 190) e Rete Biella (91). Con un occhio di riguardo per i più piccoli, grazie allo spazio a loro dedicato nella pausa tra primo e secondo tempo, con l'evento "Giochiamo per crescere meglio": il presidente D'Agostino dirigerà una gara di tiro che vedrà protagonisti i bambini. Il vincitore si porterà a casa un pallone da basket. L'ingresso alle partite casalinghe del Fanton Teens Cossato è gratuito. Un motivo in più per non perdersi la prima di 15 sfide che vedranno protagonisti capitan Luca Murta e compagni.