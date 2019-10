Squilli di tromba per Valdilana Rally & Co FOTO

Un'annata da incorniciare quella appena conclusa nel campionato italiano autostoriche per la scuderia di Valdilana Rally & Co. Con la vittoria nella coppa scuderie anche nell'ultima gara di campionato al Rally due Valli di Verona il tanto ambito trofeo è stato portato a casa definitivamente ed ora è proprio il caso di festeggiare. Squilli di tromba per i vincitori assoluti del Rally Veronese Bertinotti Rondi su Porsche 911 che dopo aver segnato 5 scratch su 7 prove speciali hanno definitivamente vinto e possono ora fregiarsi del titolo di campioni italiani nel secondo raggruppamento.

Terzo posto assoluto per Rimoldi Consiglio su Porsche 911 secondi nel terzo raggruppamento e purtroppo secondi nel campionato italiano di raggruppamento sfuggito proprio nell'ultima gara. Nuovamente campioni italiani nel primo raggruppamento anche loro su Porsche 911 Dell'acqua /Galli giunti ventitreesimi assoluti al traguardo giustamente più attenti a non commettere errori che non a pensare ai tempi in prova speciale per non compromettere la vittoria nel campionato. Ventiquattresimi assoluti e quarti di classe Porta Gentile su Ford Escort RS 2000 mentre Salin Protta 31° su Porsche hanno concluso una gara non facile per loro. Unici ritirati Delle coste /Regis Milano traditi questa volta dalla loro Fiat Ritmo.

"Ora è proprio il momento di festeggiare - spiegano - campioni italiani velocità fuoristrada con Gazzetta e Cortese campioni di scuderia nelle auto storiche e 2 campionati di raggruppamento piloti fanno della della biellese Rally & Co una delle scuderie più titolate".