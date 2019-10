Pietro Micca, dopo il lungo infortunio Francesca Bocchino sale sulla pedana Gold

Pietro Micca sempre più gold con la Junior 1 Francesca Bocchino al suo esordio nel campionato di specialità. Domenica 13 ottobre a Chivasso si è svolta la seconda prova del campionato junior/senior gold e Francesca Bocchino, classe 2006, ha portato in pedana due splendidi esercizi. Prima a scendere in campo alla fune ha dato prova di grande carattere mettendo in mostra tutte le sue doti e raccogliendo tanti complimenti dagli addetti ai lavori, nella seconda parte di gara Bocchino si è esibita alle clavette dove nonostante qualche errore di troppo ha raccolto un buon punteggio. La gara si è conclusa per la ginnasta della Pietro Micca con un sesto e un settimo posto ma soprattutto con la certezza di aver ottenuto la più grande vittoria quella del rientro in pedana e per lo più in una pedana gold. Francesca Bocchino domenica, infatti, è rientrata nel campionato individuale di ritmica dopo un lungo anno di stop, dovuto a un brutto infortunio. Francesca ha dimostrato grande determinazione e passione che non solo le ha permesso di non abbandonare il suo sport ma addirittura di iniziare il suo percorso tra le grandi e nella massima serie mettendosi in gioco con grande coraggio.