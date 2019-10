A Cavaglià il golf è protagonista, da record il National Championship

Il golf è protagonista nel Biellese. Record di iscritti domenica al Golf Club Cavaglià per la 53esima tappa del Domina National Championship (18 buche stableford 3 categorie) che ha visto al via 140 giocatori e “regalato” ai vincitori un superpremio composto da un viaggio all inclusive per la finale Internazionale diretta che si disputerà in Egitto a Sharm El Sheikh.

Premiati. 1 a categoria: 1° Lordo Aldo Sacco Cavaglià punti 36, 1° Netto Franco Vezzola Arona 38, 2° Netto Massimo Melassi Ducato - La Rocca 37. 2 a categoria: 1° Netto Filippo Fornera Primule 46, 2° Netto Vincenzo D'Elia Stupinigi 39. 3 a categoria: 1° Netto Carlotta Schellino Cavaglià 35, 2° Netto Eleonora Colucci Ciliegi 35. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 34. 1° Seniores Valter Bacchiega Jesolo 38.

Enogastronomia protagonista sabato al Gc Cavaglià con la Golf Cup Azienda Vitivinicola Pier (18 buche Stableford 3 categorie) e i premi speciali offerti dall'azienda Ottavo Sapore. Premiati. 1 a categoria: 1° Lordo Filippo Valzorio Cavaglià punti 35, 1° Netto Marcello Ferrero Torino 39, 2° Netto Simone Favre Val D'Ayas 35. 2 a categoria: 1° Netto Giuseppe Calamita Grugliasco 41, 2° Netto Massimo Dossetto Colonnetti 40. 3 a categoria: 1° Netto Guglielmo Torchio Val D'Ayas 36, 2° Netto Demetrio Modafferi Royal Park Rove 35. 1° Ladies Sara Cerreia Vioglio Cavaglià 33. 1° Seniores Davide Gori Cavaglià 37. Nearest to the pin maschile buca 9 Manzo Paolo mt. 2,40. Nearest to the pin femminile buca 6: Cerreia Vioglio Sara mt. 1,10.

Domenica prossima al Gc Cavaglià nell’ambito della Coppa Commissione Sportiva by Osteria Rabezzana (18 buche, 1a cat medal, 2a/3a stableford) si giocherà il match di ritorno della sfida interclub contro il Golf Club Biella Le Betulle.